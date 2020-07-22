وفي حوار مع صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، قال مودريتش إنه "ليس من الضروري مناقشة كم كان رونالدو مهما لريال مدريد".

وأضاف: "لكن يجب علي القول إننا لم نكن غارقين لأنه لم يكن موجودا، وأننا لم تكن لدينا نفس الطموحات".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 34 عاما: "كنا مقتنعين بأننا سنواصل تحقيق الانتصارات بدون رونالدو".

وفي صيف عام 2018، انتقل "الدون"، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس الإيطالي.

كما تحدث الدولي الكرواتي عن مدربه زين الدين زيدان، بالقول "زيدان أثبت مرة أخرى أنه شخص رائع.. يعمل على طمأنة اللاعبين ويجيد التعامل معهم".

وأردف قائلا "هناك دائما من لا يلعب ولا يشارك في المباريات.. ليسوا سعداء وهذا منطقي، لكن نهج زيدان يساعد الجميع على الشعور بأنهم جزء من الفريق".