لكن جيرارد كان يقصد امتداح سواريز، حيث كان الأخير يراوغ زملاءه حتى ولو كان ذلك بشكل قاس أو مهين.

وفي حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال جيرارد الذي اعتزل كرة القدم عام 2016، إن سواريز لاعب برشلونة الإسباني حاليا "لم يكن يحترم أي شخص خلال حصص ليفربول التدريبية لكن بالمعنى الإيجابي. وكان يعلم أنه سيكون أفضل لاعب في الفريق".

وأضاف: "كان دائما ضد الزملاء، يعاندهم، وأعتقد أن هذا ليس ما تراه عادة في التدريبات. في الأصل ترى الكثير من الاحترام".

وتابع جيرارد: "لكن لويس كان يراوغ أي شخص ويتغلب على أي مدافع".

وكان سواريز انتقل إلى ليفربول قادما إليه من أياكس أمستردام في يناير 2011 مقابل نحو 29 مليون دولار.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، 82 هدفا خلال 133 مباراة بقميص "الريدز"، قبل أن يرحل إلى الدوري الإسباني عام 2014.

أما أسطورة الريدز فقد لعب في صفوف ليفربول لمدة 17 عاما، وعاد مدربا للشباب في عام 2017.

وبعدها، أصبح مدربا لفريق رينجرز في موسم 2018-2019، وقاد العمالقة الأسكتلنديين إلى أول فوز لهم على غريمهم سيلتك منذ عام 2012.