وانتصر "البلوز" على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي، ليتأهل للمباراة النهائي للبطولة.

وكان أرسنال قد وصل للنهائي السبت، بعد انتصاره "المفاجئ" على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

وسيطر تشلسي على مجريات مباراته أمام "الشياطين الحمر"، وسجل 3 أهداف عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الشوط الأول، والإنجليزي مايسون ماونت، والمدافع الإنجليزي هاري ماغواير في مرماه، في الشوط الثاني.

وقلص مانشستر يونايتد النتيجة متأخرا، مع تبقي 5 دقائق على النهاية، بعدما سجل البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وسيواجه تشلسي غريمه أرسنال في نهائي "لندني خالص" على استاد ويمبلي، في الأول من أغسطس المقبل.