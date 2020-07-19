ودخل بورنموث اللقاء على خلفية فوز يتيم في مبارياته الـ11 الماضية، كان على ليستر سيتي الرابع (4-1) في المرحلة الخامسة والثلاثين، ما جعله قابعا في المركز الثامن عشر بفارق 3 نقاط عن منطقة الأمان.

وبخسارته أمام ساوثهامبتون، تراجع بورنموث الى المركز التاسع عشر بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، و3 نقاط عن واتفورد السابع عشر، الذي يلعب الثلاثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي الوصيف وبطل الموسمين الماضيين.

ويدين ساوثهامبتون بفوزه الأول بعد 3 تعادلات متتالية، الى داني إنغز، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 41 قبل أن يفرط بفرصة إضافة ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 59 كان سيعزز به وصافته لترتيب هدافي الدوري.

وأضاف البديل تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان على إلغاء هدف التعادل لبورنموث بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "الفار".

وبعد أن كان نوريتش سيتي أول الفرق الهابطة الى الدرجة الأولى، يبدو أستون فيلا ايضا في وضع مشابه لبورنموث، إلا في حال نجاحه في الفوز على ضيفه أرسنال الثلاثاء.

ويختتم بورنموث الموسم الأحد المقبل في ضيافة إيفرتون، فيما يلعب واتفورد مع أرسنال، وأستون فيلا مع وست هام يونايتد.