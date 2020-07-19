ومع تدهور نتائج الفريق مؤخرا، كثرت الأنباء حول "إقالة قريبة" لكيكي سيتين، المدرب الحالي الذي لم تمض أشهر على تعيينه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يفكر برشلونة بتعيين المهاجم الهولندي السابق، باتريك كلايفرت ، هداف النادي "الكتالوني" نهاية التسعينات.

ويشغل كلايفرت حاليا منصب مدير أكاديمية برشلونة، ووفقا للصحيفة، فإن النادي يفكر جديا بتعيينه مدربا للفريق.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل خطة تولي كلويفرت التدريب، التي قد تكون لفترة مؤقتة، أو لفترة دائمة.

وسبق لكلايفرت أن عمل لشهر واحد، مساعدا لمدرب منتخب هولندا لويس فان غال، خلال مونديال 2014 في البرازيل.

ومنذ عودة منافسات كرة القدم، تراجع برشلونة كثيرا، وفقد صدارة الدوري لصالح ريال مدريد بفارق كبير، بعد سلسلة من النتائج الهزيلة.