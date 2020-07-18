وقال مدرب إيكاتيرينا ألكسندروفسكايا، أندري خيكالو، إنها سقطت من الطابق السادس لأحد المباني في وسط العاصمة الروسية، فيما لم تصدر الشرطة أي بيان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشارت الصحافة الروسية إلى أن المتزلجة تركت رسالة كتبت فيها "ليوبليو" أي (أحب)، مما يشير الى أنها أقدمت ربما على الانتحار.

وقال خيكالو إن ألكسندروفسكايا غابت عن حصة تدريبية في يناير الماضي، وشُخصت بعدها بداء الصرع واعتزلت الرياضة، مضيفا أنه حتى قبل تشخيصها بالمرض عانت من الاكتئاب.

وأضاف: "حاولتُ أن أبقيها في الرياضة على مسؤوليتي الخاصة (...) لقد كانت جريئة كالسمك في البحر".

يذكر أنه بعد أن فشلت في الانضمام إلى الفريق الروسي، حصلت على الجنسية الأسترالية وباتت شريكة لـهارلي وندسور، الذي أصبح أول رياضي أسترالي من السكان الأصليين يمثل بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفاز الثنائي بلقب بطولة العالم للناشئين عام 2017، ومنحا أستراليا أول ذهبية في الرقص على الجليد، مما أهلهما إلى أولمبياد بيونغ تشانغ.

وكتب ويندسور (23 عاما) عبر حسابه على إنستاغرام إثر مصرع شريكته: "ما من كلمات لأصف ما أشعر به حاليا. أنا مدمّر وحزين في صميم القلب، لرحيل كاتيا الحزين والمفاجئ".

وتابع: "ما حققناه كشريكين هو أمر لن أنساه أبدا، وسيبقى في قلبي دائما".

فيما نعى رئيس الاتحاد الأسترالي للتزلج على الجليد، بيتر لينش، ألكسندروفسكايا بالقول: "كانت رياضية رائعة تتمتع بتصميم وعزم كبيرين"، منوها إلى أنها حققت مع وندسور "ما اعتقده الكثيرون مستحيلا".