وأفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أن كاسياس سيعمل مستشارا ومساعدا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يريده بالقرب منه.

وهذه أول وظيفة يشغلها كاسياس (39 عاما) بعد اعتزاله كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن المهام المناطة بكاسياس، الذي حرس عرين ريال مدريد بين عامي 1999 و2015، ستحدد بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان النجم الفرنسي زين الدين زيدان، قد شغل في السابق منصب مستشار رئيس النادي، قبل تحوله إلى التدريب ليقود الفريق إلى 3 تتويجات بدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني.

واعتزل كاسياس عمليا في مايو 2019، بعد تعرضه إلى نوبة قلبية أثناء جولة تدريبية في نادي بورتو البرتغالي الذين كان يلعب في صفوفه.

وقالت "ماركا" إن رئيس ريال مدريد يعرف أن كاسياس "أحد الأصول الرئيسية للنادي، وهو فوق ذلك شخصية قيادية، ويريد بيزيز دمجه ضمن فريقه الإداري".