ويماطل ألكانتارا منذ أسابيع في تمديد عقده مع النادي البافاري، بحسب ما أفادت الجمعة صحيفة "بيلد" الألمانية، وهو ما يشير إلى رغبته الأكيدة في الرحيل.

كما تعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن البافاري، الذي توج معه بلقب الدوري سبع مرات والكأس أربع مرات وخاض بقميصه 231 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، بعدما أدرج منزله في ميونيخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.

وأشارت الصحيفة الى أن المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاما، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، وكشفت أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه أن توقع في وقت سابق من الشهر الحالي رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط محور تقرير صحفية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، الذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن لاحقا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" أوائل الشهر الحالي "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".