وكان يتبقى عام في عقد شورله مع دورتموند، لكن النادي أعلن رحيل المهاجم يوم الأربعاء.

وفي مقابلة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، تحدث شورله عن معاناته من الوحدة كلاعب محترف في آخر موسمين، بعد أن قضى عاما على سبيل الإعارة في سبارتاك موسكو وآخر مع فولهام.

وقال جناح تشلسي الإنجليزي السابق: "فكرة القرار تضخمت بداخلي منذ وقت طويل. لا أحتاج لمزيد من التصفيق".

وأضاف: "يجب دائما أن تلعب دورا محددا لإنقاذ العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على أخرى".

ومنذ انطلاقته مع ماينز في 2009، خاض شورله أكثر من 370 مباراة على مستوى الأندية، ولعب لفرق باير ليفركوزن وتشلسي وفولفسبورغ الألماني، كما خاض 57 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 22 هدفا.

ولعب شورله دورا مهما في تتويج منتخب "المانشافت" بكأس العالم 2014 في البرازيل، وكان صانع هدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية لزميله ماريو غوتزه.