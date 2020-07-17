ومن بين الرياضات التي يمكن للجمهور حضورها في الملعب، السنوكر وسباقات الخيول والكريكت، وذلك للوقوف على مدى إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع، إن لم تظهر هناك مخاطر أو تهديدات.

وسيسمح بحضور هذه الأعداد المحدودة بدءا من أواخر يوليو الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بيان، الجمعة، إنه إذا ما أثبتت تجربة الحضور الجماهيري المحدود عدم وجود أي مخاطر صحية، فإن السلطات البريطانية ستسمح بعودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية بداية من أول أكتوبر المقبل، مع استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وعادت الرياضات المهمة في بريطانيا بدون جماهير الشهر الماضي، بعد التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة "كوفيد 19".

وأضافت الوزارة أنه تم اختيار المناسبات بعناية لتمثيل مجموعة من الألعاب وفي أماكن مغلقة ومفتوحة.

وقال وزير الرياضة نايغل هادلستون: "خلال أشهر شعر الملايين منا بالفراغ لعدم التمكن من حضور مباراة أو دعم الفرق في الرياضات المهمة. لذا أنا سعيد بأننا نمضي الآن في خطة تساعد في إعادة فتح أبواب الملاعب للجماهير".

وتابع: "أقر بأنه ليست كل الألعاب أو الفرق تحقق إيرادات هائلة، لذا تعتمد في الغالب على الجماهير المخلصة التي تمثل شريان الحياة لمواصلة الأرباح".