وبعد 7 مواسم قضاها بقميص تشلسي، انتقل هازارد من النادي اللندني إلى "سانتياغو بيرنابيو" الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، فضلا عن بعض الالتزامات التي يدفعها ريال مدريد في حال ساهم لاعبه الجديد في تحقيق الألقاب.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد سيدفع لتشلسي نحو 35 مليون يورو بسبب انتقال هازارد إلى صفوفه، منها 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، و15 مليونا لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما سيحصل تشلسي على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة موقف "الميرينغي" الذي خسر ذهاب دور الـ16 على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، فيما يخوض لقاء العودة في السابع من أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يستغل تشلسي هذا المبلغ لتعزيز صفوفه بلاعب الوسط كاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وبين شيلول مدافع ليستر سيتي الإنجليزي.

وظهر هازارد 16 مرة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 6 أهداف أخرى، فيما خاض 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا بالقميص الأبيض.