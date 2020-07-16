ولم يتعاف شتيريف (33 عاما) من الفيروس بعد دخوله المستشفى في حالة خطيرة في 19 يونيو الماضي.

وأحرز شتيريف، نجل بطل المصارعة الشهير سيميون شتيريف، مسابقة دان كولوف الدولية في 2011 في فئة 125 كلغ، وأصبح بطلا وطنيا في الفئة عينها عام 2018.

وأنهى مسيرته العام الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة كاندارين المنشطة وتعرضه لإيقاف مدته 4 سنوات عن خوض المسابقات.

ويتعافى من الفيروس والده سيميون، الذي أشرف على المصارعة البلغارية ستانكا زلاتيفا خلال إحرازها وعدة ألقاب عالمية وأوروبية.