وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخذ في يونيو 2019، قرار إيقاف كريم بعد اتهامات وجهت إليه ولمسؤولين آخرين في الاتحاد، بالاستغلال الجنسي للاعبات في المنتخب الوطني، كشف عنها للمرة الأولى تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية في أواخر نوفمبر 2018.

وتقدم كريم الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السوسرية مقرا لها.

لكن المحكمة ثبّتت العقوبة المفروضة من قبل الفيفا، بحسب خلاصة الحكم التي نشرتها على موقعها الالكتروني.

وأوضحت ان عقوبة الفيفا كانت نتيجة شكاوى لاعبات أفغانيات، اتهمن فيها كريم "بالاستغلال الجنسي في الفترة ما بين العامين 2013-2018".

وبحسب المحكمة، "أفادت لاعبات من المنتخب الوطني الأفغاني بتعرضهن للاستغلال الجنسي والبدني من كرم الدين كريم. أدلت اللاعبات بشهاداتهن من مكان آمن عبر الهاتف، باستخدام جهاز لتشويش الصوت، لحماية هويتهن".

ورأت المحكمة أنه "على عكس فعل الرشوة والتلاعب بنتائج المباريات الذي يضر بنزاهة الرياضة، المخالفات التي ارتكبها كرم الدين كريم تخالف حقوق الانسان الأساسية وتؤذي الكرامة الذهنية والجسدية" للاعبات الشابات.