وانتشر مقطع فيديو لهالاند (19 عاما) على مواقع التواصل، بينما يدفعه أحد حراس الملهى إلى الخارج، فيما أكدت صحف من بينها "مترو" البريطانية، أن صاحب الواقعة هو المهاجم الواعد بالفعل.

وبعد انتهاء موسم الدوري الألماني بتتويج بايرن ميونخ بطلا، حصل هالاند، إلى جانب زملائه، على فترة راحة اختار أن يقضيها مع أسرته في النرويج.

وعلّق ألفي إنج هالاند، والد اللاعب الصاعد على الواقعة بشكل ساخر، وحث ابنه على تجنب هذه الأماكن.

وقال هالاند الأب، وهو أيضا لاعب كرة قدم سابق مثل ليدز يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين: "هيا يا إيرلنغ عد إلى العمل. الحياة الليلية في المدينة الكبيرة ليست لك".

وكان هالاند قد ظهر في صورة على مواقع التواصل أثناء عمله مع والده على تقطيع الأخشاب في منطقة ريفية بالنرويج، مما أعطى إيحاء بأن نصيحة الأب كانت تشير إلى عودة ابنه إلى هذا العمل.

وخلال الشتاء الماضي، كان هالاند حديث الصحافة الرياضية عندما رفض الانتقال من ريد بول سالزبرغ النمساوي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفضلا اللعب في الدوري الألماني بقميص دورتموند.

ومنذ انتقاله إلى الفريق الأصفر في شهر يناير الماضي، سجل هالاند 16 هدفا في 18 مباراة، وأصبح أول لاعب في الدوري الألماني يسجل ثلاثية (هاتريك) بمباراة شارك بها كبديل.