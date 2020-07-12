وكان مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، خسر آخر ثلاث مباريات خارج أرضه في الدوري، لكن لم يظهر أي مؤشر على استمرار هذه السلسلة السلبية مع معاناة برايتون من البداية.

وافتتح سترلينغ الأهداف في الدقيقة 21 عندما تابع تمريرة من غابرييل جيسوس ووضع الكرة ببراعة في المرمى.

وأصبحت النتيجة 2-صفر عن طريق جيسوس قبل الاستراحة، حيث تابع ضربة رأس من رودري بعد ركلة ركنية، وسجل من مدى قريب.

وسيطر مانشستر سيتي تماما على الشوط الثاني، وسدد كيفن دي بروين بالقائم في الدقيقة 51، وبعد دقيقتين قابل سترلينغ كرة عرضية من رياض محرز وسجل بضربة رأس.

وأضاف برناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي قبل أن يختتم سترلينغ الأهداف في الدقيقة 81.

وبذلك بلغ إجمالي أهداف سترلينغ 17 هدفا، ليقترب نسبيا من سباق هدافي البريميرليغ هذا الموسم الذي يتصدره جايمي فاردي لاعب ليستر سيتي بـ22 هدفا، قبل بيير إيمريك أوباميانغ (20)، وداني إنغز ومحمد صلاح (19 هدفا).