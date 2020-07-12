وسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعدما أطلق تسديدة منخفضة من داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من ميسي الذي مرر 20 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم، إلى جانب تسجيل 22 هدفا.

لكن برشلونة فشل في استغلال التقدم المبكر واضطر إلى التراجع في الشوط الثاني، بينما اقترب بلد الوليد من إدراك التعادل في مناسبتين، لولا تألق الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

وبات رصيد برشلونة صاحب المركز الثاني 79 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي سيستعيد فارق النقاط الأربع إذا فاز على غرناطة، الاثنين.

وإذا فاز ريال مدريد على غرناطة، ثم تفوق على فياريال يوم الخميس، سيتوج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017.

ويأتي بلد الوليد في المقابل في المركز 14 وله 39 نقطة وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال فيدال صاحب هدف الانتصار "كانت مباراة صعبة أمام فريق يعرف كيف يلعب بشكل رائع وفعل ذلك اليوم. الطقس الحار جعل الأمور أصعب علينا لكني سعيد بأننا حققنا الفوز".

وجاء فوز برشلونة بصعوبة بعد التفوق على إسبانيول الأربعاء الماضي بطريقة مشابهة، وبدا وكأن الفوز الكبير 4-1 على فياريال الأسبوع الماضي الأمر غير المعتاد في أداء فريق المدرب كيكي سيتين في الفترة الأخيرة.