وانتشرت صور لزياش على متن طائرة خاصة فارهة، برفقة عدد من أصدقائه المرافقين، قبل أن يتوجه لمطعم في منطقة مايفير في لندن حيث تناول الغداء، قبل التوجه لمركز ناديه الجديد تشلسي.

وظهر زياش بقميص تشلسي في التدريبات، للمرة الاولى، بعد أن أتم انتقاله للنادي اللندني قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 40 مليون يورو.

وأثارت الصور حماس جماهير "البلوز" التي تعول كثيرا على الجناح المغربي لتقديم إضافة كبيرة لخط هجوم الفريق الموسم المقبل.

ولن يكون في مقدور الجناح الدولي البالغ من العمر 27 عاما، ان يخوض مع فريقه الجديد ما تبقّى من موسم 2019-2020، لكون اسمه مدرج خلاله على كشوف فريقه السابق.

وأفاد تشلسي في بيان "بعد وصوله الى لندن مساء الجمعة، بدأ حكيم زياش بالتمرن في كوبهام (مقر التدريب التابع للنادي) للمرة الأولى اليوم".

ونشر الفريق صورا لزياش وهو يؤدي بعض التمارين الفردية، ويتحدث الى الاستشاري في النادي، حارس مرماه السابق التشيكي بتر تشيك.

من جهته، نشر اللاعب صورا عبر حسابه الخاص على تطبيق انستاغرام مع تعليق جاء فيه "أنجزت الحصة الأولى مع نادي تشلسي. متحمس جدا وسعيد لتواجدي هنا، وأتطلع قدما لرؤيتكم في الـبريدج قريبا"، في إشارة الى ملعب النادي ستامفورد بريدج.

ونقل الموقع الالكتروني لتشلسي عن مدربه فرانك لامبارد قوله سابقا ان زياش سينخرط بشكل تدريجي في التمارين الجماعية خلال الأسابيع المقبلة، تحضيرا لموسم 2020-2021.