وقرر غاريث بيل استخدام قناعه الصحي كغطاء للعين، بينما أخذ قيلولة من على دكة الفريق في المدرجات، خلال مباراة فريقه الحاسمة أمام ألافيس بالدوري الإسباني، مساء الجمعة.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إجلاس النجم الويلزي على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي دفع الأخير للرد بأخذ قيلولة في المباراة.

وبعد أن استخدم ريال مدريد تبديله الخامس والأخير في المباراة، بدأ بيل بالضحك بشكل هستيري، تعبيرا على سخريته من قرار عدم إشراكه في اللقاء.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصرف بيل "بالمخجل"، مشيرة إلى أنها أسوأ صورة لبيل مع ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعين النادي الملكي على تويتر: "قلة احترام كبيرة من غاريث بيل. من الواضح أنه لا يريد أن يكون جزء من النادي بعد الآن".

وكتب الصحفي الإسباني روبن خيمينيز: "هل ينوي بيل أن يستمر بالضحك حتى 2022؟ هل له نية بلعب كرة القدم أو الانتقام من منتقديه؟".

يذكر أن بيل لديه عقد يربطه بالنادي حتى 2022، كما أنه يتقاضى راتبا ضخما، "لا يستحقه"، وفقا للعديد من مشجعي النادي، ويبلغ 15 مليون يورو سنويا، وهو الأعلى في النادي.