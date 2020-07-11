ووفقا لصحيفة "سبورتس ميل" فإن النجم البلجيكي أعلن استمراره مع مانشستر سيتي، لمدة أطول، حتى وإن لم يشارك بدوري أبطال أوروبا.

وسيكشف الإثنين عن احتمالية مشاركة "السيتيزينس" في البطولات الأوروبية، من عدمه، وذلك بعد حرمانهم الأولي لمدة موسمين من المشاركة، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

ولكن النجم الأبرز في النادي، كيفن دي بروين، ينوي تجديد عقده الممتد لثلاث أعوام قادمة، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب مستقر في مدينة مانشستر، مع عائلته، بينما ينتظر أن يستقبل ابنه الثالث قريبا.

ويتقاضى النجم البلجيكي بموجب عقده الحالي، أكثر من 300 ألف يورو أسبوعيا، ومن المحتمل أن يتم تجديد عقده براتب أعلى قريبا.