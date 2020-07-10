وستقام المراحل النهائية من دوري الأبطال اعتبارا من دور الثمانية بنظام بطولة مصغرة في البرتغال، في السابع من أغسطس المقبل.

وشهدت القرعة مواجهات "نارية" مرتقبة، بين الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، والفائز من مواجهة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

ووضعت القرعة الفائز بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، في مواجهة الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي، لترسم مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وبرشلونة في ربع النهائي.

وفي المواجهة الثالثة، سيواجه لايبزغ الألماني نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وفي الرابعة، سيواجه أطلانطا الإيطالي باريس سان جرمان الفرنسي.

نصف النهائي

وفي قرعة نصف النهائي، سيواجه الفائز من بين مانشستر سيتي وريال مدريد ويوفنتوس وليون، الفائز من بين بايرن ميونيخ وتشلسي وبرشلونة ونابولي.

ومن المتوقع أن نشهد مباراة كبيرة في نصف النهائي بين عمالقة أندية أوروبا.

وفي نصف النهائي الثاني، ستشهد البطولة مواجهة أقل قوة نسبيا، بين الفائز من لايبزغ وأتلتيكو مدريد، أمام الفائز من أطلانطا وباريس سان جرمان.