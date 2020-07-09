وستقام مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال في السابع والثامن من أغسطس.

بينما ستقام مواجهات الدوري الأوروبي من مباراة واحدة في الخامس والسادس من أغسطس.

ومواجهات دوري الأبطال التي لم تستكمل تجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي ويوفنتوس أمام أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي.

وقال اليويفا إن القرار ينسجم مع مبدأ العدالة الرياضية وأخذ في الاعتبار أن جميع الفرق الأربعة المقرر أن تستضيف المباريات على أرضها تخوض حاليا مباريات في الدوري المحلي على ملاعبها.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد انه سيراقب الموقف وسينقل المباريات إلى البرتغال "إذا استجدت أمور تجعل من المستحيل خوض مباراة أو أكثر على الملاعب الأصلية".

وستقام المراحل النهائية من دوري الأبطال اعتبارا من دور الثمانية بنظام بطولة مصغرة في البرتغال، بينما سيستكمل الدوري الأوروبي في ألمانيا.

وأكد اليويفا أن مواجهتين بالدوري الأوروبي لم يتم إقامة جولة الذهاب فيهما (إنتر ميلان أمام خيتافي وإشبيلية ضد روما) سيجري إقامتهما من مباراة واحدة في ألمانيا.