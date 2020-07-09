وأحرز لويس سواريز هدف المباراة في الدقيقة 56، بعد طرد لاعب من كل فريق في بداية الشوط الثاني.

وطرد أنسو فاتي مهاجم برشلونة بسبب تدخل عنيف بعد خمس دقائق من مشاركته بديلا، لكن الزيادة العددية لم تستمر سوى لثلاث دقائق إذ طرد بول لوزانو لاعب إسبانيول بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "الفار".

ويملك برشلونة، الذي يسعى للقبه الثالث على التوالي في الدوري، 76 نقطة من 35 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يستضيف ألافيس، الجمعة.

وهبط إسبانيول، أحد أكبر أندية إسبانيا، إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده عام 1994، حيث يتذيل الفريق الترتيب برصيد 24 نقطة من 35 مباراة.