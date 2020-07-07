وأعرب مدرب برشلونة عن تفاؤل بالفور بالدروي الإسباني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمناسبة لقاء برشلونة غدا الأربعاء مع نادي إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا.

وقال سيتين: "علينا مواصلة العمل حتى الجولة الأخيرة، صحيح أن الأمر ليس سهلا، لكن لا نريد الاستسلام، بإمكاننا بالتأكيد الفوز بالدوري"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء.

ويستضيف فريق برشلونة، الأربعاء، نادي إسبانيول، على ملعب كامب نو، وسيكون إحراز الفوز في هذه المباراة ضروريا بالنسبة لبرشلونة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة ومواصلة اللحاق بريال مدريد.

وأضاف مدرب برشلونة بخصوص تأكده من إجراز اللقب: "الواقع والمنافسات يثبتان ذلك. علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نفوز في كل مباراة ونواصل التقدم".

وتابع سيتين: "كل شيء نقوم به يجب أن يكون جديرًا بالمنافسة القادمة"، في إشارة على ما يبدو إلى سعي نادي برشلونة للفوز أيضا بدوري أبطال أوروبا.

وعن المواجهة مع إسبانيول، قال سيتين إن "إسبانيول في وضع صعب، لكن كرة القدم لا تخضع لمقاييس محددة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف إن إدارة نادي برشلونة "سعيدة بما أنجزناه حتى الآن. النتائج شيء والأحاسيس شيء آخر. ونحن سعداء بما قمنا بتحقيقه في الأيام الأخيرة".

ومضى يقول: "علينا أن نحافظ على المكتسبات الجيدة التي حققناها بعد التوقف عن اللعب" بسبب جائحة كورونا، مشير إلى ضرورة "استخلاص العبر من الأخطاء السابقة".

وانتقد سيتين استخدام تقنية الفيديو، قائلا: "لا يتم استخدام تقنية الفيديو بطريقة موحدة. نتمنى أن تتحسن. الجميع متفاجئ من استخدام تقنية الفيديو، إذ إن هناك حالات تتم مشاهدتها وحالات لا تتم مشاهدتها، يجب أن يكون هناك مساواة في تطبيق التقنية".