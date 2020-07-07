وأنعش كلوب حظوظ ليفربول منذ توليه المسؤولية في 2015 وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما قاد الفريق للفوز بأول ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 30 عاما هذا الموسم.

ويحتل برايتون المركز 15 برصيد 36 نقطة، متقدما بتسع نقاط على منطقة الهبوط، وسيستضيف البطل الجديد للدوري الممتاز، الأربعاء.

وقال بوتر إنه يجهز فريقه لاختبار صعب، وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي "استحق ليفربول عن جدارة التتويج بلقب الدوري وسيكون من الرائع "اختبار قدراتنا أمامه".

"نجح يورغن (كلوب) في بناء فريق رائع. تتحلى هذه المجموعة بالقوة والروح المعنوية العالية. لديهم عزيمة لا تلين للفوز بالمباريات.

"هناك أندية قوية في صدارة كرة القدم الإنجليزية. ليفربول في حالة رائعة وأتوقع أن ينافس على كل الألقاب لسنوات مقبلة".

وحقق برايتون 7 نقاط من أربع مباريات منذ استئناف الموسم، وأبدى بوتر رضاه عن أداء لاعبيه.

وقال: "سارت بعض الأشياء على ما يرام وهناك أشياء أخرى تحتاج إلى التحسن. نرغب في البناء على الأشياء الإيجابية".