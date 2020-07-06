وبعد يومين من سحبها القميص الجديد من الأسواق، بسبب مشاكل في خامة القماش، عرضت الشركة الأميركية القميص الجديد بشكل رسمي، الاثنين.

وتسبب خطأ فادح في الإنتاج بإحراج نادي برشلونة وشركة نايكي، بعد أن اكتشفت الشركة أن ألوان القميص الجديد تختفي نسبيا عند التعرق أو عند الغسيل.

واضطر الخطأ الفادح لسحب جميع القمصان الجديدة من المتاجر، لمعالجة الخطأ، قبل أن يتم نشر صور القميص بشكل رسمي الاثنين.

وأعادت نايكي تصميم برشلونة الكلاسيكي في القميص الجديد، والمكون من الخطوط العامودية الحمراء والزرقاء، بعد موسم من تجربة تصميم المربعات.

ويشبه القميص الجديد كثيرا قميص الفريق في موسم 2010-2011، والذي تضمن كذلك ياقة صفراء اللون وخطوطا عريضة.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة مباراة الديربي أمام إسبانيول، مساء الأربعاء، بالقميص الجديد.