وتعادل الفريق الكتالوني في آخر مباراتين بالدوري ليهدي الصدارة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن الفوز في مباراة، الأحد، رفع رصيده إلى 73 نقطة من 34 مباراة بفارق 4 نقاط خلف فريق المدرب زيدن الدين زيدان الذي هزم أتليتيك بيلباو في وقت سابق.

ووضع هدف عكسي سجله باو توريس برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعادل جيرار مورينو النتيجة لصالح فياريال من متابعة في الدقيقة 14 قبل أن يستعيد الفريق الزائر تفوقه بهدف رائع سجله لويس سواريز بعد 6 دقائق أخرى.

وعزز أنطوان غريزمان تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وأضاف أنسو فاتي (17) عاما هدفا رابعا في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة.