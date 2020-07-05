ومنح هدف سيرجيو راموس من ركلة جزاء الفوز 1-صفر لريال مدريد خارج ملعبه على أتليتيك بيلباو، يوم الأحد، ليحقق انتصاره السابع على التوالي.

ورفع الانتصار الصعب رصيد فريق المدرب زين الدين زيدان إلى 77 نقطة من 34 مباراة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على فياريال المتألق في الفترة الأخيرة في وقت لاحق الأحد.

ويعد استاد سان ماميس في بيلباو من أصعب الملاعب في إسبانيا، وواجه ريال مدريد مهمة عسيرة أخرى حتى في غياب الجماهير، ونجح الفريق القادم من اقليم الباسك في غلق دفاعه باستمرار أمام ضيفه، وأجبره على خوض صراعاته الهوائية المعتادة.

لكن مثل مباراة ريال مدريد السابقة ضد خيتافي، جاء الهدف من ركلة جزاء، وأظهر راموس مرة أخرى أعصابا من حديد وسدد في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة 73، ليحرز هدفه الخامس في 7 مباريات.

وكان "الملكي" قريبا من تعزيز النتيجة عبر هدافه بنزيمة الذي اخترق منطقة الجزاء بعد تبادل سريع للكرة مع البديل الألماني طوني كروس، لكن تسديدته من مسافة قريبة أبعدها سيمون بقدمه (88).

وشهدت الثواني الأخيرة تدافعا بين لاعبي الفريقين بعد خطأ قاس من لاعب بلباو إيكر مونايين على مودريتش.

وتقام ثلاث مباريات أخرى الأحد، تبدأ باستضافة إسبانيول لليغانيس، على ان تليها استضافة أوساسونا لخيتافي، وختاما مع لقاء فياريال وبرشلونة.

وتختتم المرجلة الإثنين بمباراتي ليفانتي وضيفه ريال سوسييداد، وإشبيلية وضيفه إيبار.