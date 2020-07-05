وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن تقارير فرنسية، أن نيمار وباريس سان جرمان توصلا لاتفاق مبدئي يمكّنه من العودة لبرشلونة إن رغب النادي الكتالوني بذلك، ولكن على اللاعب البرازيلي تقديم أفضل ما لديه من أداء، والالتزام بالنادي الباريسي طيلة هذا الموسم، وخصوصا مع استئناف دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.

وكان باريس سان جرمان يخطط للتخلي عن كيليان مبابي أو نيمار بالإضافة إدينسون كافاني، إلا أن النادي الفرنسي اختار نيمار، إن قدم برشلونة عرضا لضم الجناح البرازيلي.

وتوقعت التقارير الفرنسية أن تتم الصفقة مقابل 170 مليون يورو، أو بمبلغ أقل من هذا إذا وافق باريس سان جرمان على الدفع بلاعبين في المفاوضات كالفرنسي أنطوان غريزمان أو مواطنه عثمان ديمبيلي.

ويعد الصيف الحالي أفضل مناسبة لباريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، إذ أن عقده ينتهي في صيف 2022، وقد رفض في أكثر من مناسبة تجديده، الأمر الذي سيدفع الفريق الفرنسي لفتح الباب أمام رحيله لاسترداد جزء جيد من الـ 222 مليون يورو الذي دفعته عند التعاقد معه في صيف 2017.

جدير بالذكر أن نيمار لعب مع باريس سان جرمان هذا الموسم 22 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا ومررّ 10 كرات حاسمة.