وأوضح سلطان أن الإصابة اكتشفت عقب نتائج المسحة الطبية الأولى، التي أجريت على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي الجمعة.

وأضاف أن اللجنة الطبية غير مسؤولة عن التسريبات التي خرجت ومفادها بإصابة لاعب الزمالك وإداري الفريق، مؤكدا "حرص اللجنة على عدم ذكر اسم أي من عناصر اللعبة مصاب في وسائل الإعلام، تنفيذا للبروتوكول الطبي الذي وضعه اتحاد الكرة بالتنسيق مع اللجنة".

وتابع أن "اللجنة الطبية تخبر الأندية بشكل رسمي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإبعاد الشخص المصاب عن باقي أعضاء الفريق، وتنفيذ البرنامج الطبي".

ومن المقرر أن يخضع فريق الزمالك للمسحة الطبية الثانية الثلاثاء المقبل، قبل الانتظام في معسكر إعدادي ببرج العرب نهاية الأسبوع.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إصابة لاعب الزمالك، مصطفى فتحي، وأحد الإداريين بفيروس كورونا.

وكان حارس الزمالك، محمد عواد، أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن إصابته بفيروس كورونا عقب اجرائه المسحة الطبية "بشكل فردي"، إلا أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلنت سلبية المسحة الطبية التي أجريت للاعب.

وأعلن محمد سلطان أن المسحة الطبية ستجري للحكام قبل أسبوعين من استئناف بطولة الدوري المصري في السابع من أغسطس المقبل، حسبما أعلن اتحاد الكرة، الخميس الماضي.

من جهة أخرى، أعلن النادي الإسماعيلي إصابة اثنين من أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد عقب صدور نتائج المسحة الطبية الأولى.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن نتيجة الفحص، الذي خضع له الفريق الأربعاء الماضي، كشفت إصابة لاعب الوسط نادر رمضان وأحد أفراد الطاقم الطبي أيمن عوض الله بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف أن الطاقم الطبي بالنادي اتخذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المصابين، وباقي أعضاء الفريق قبل انطلاق تدريبات اليوم.

ومن المقرر أن يجرى الفريق مسحة طبية ثانية، الاثنين، حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الاندية.

وكان النادي الإسماعيلي على غرار نادي الزمالك رفض في الفترة الأولى الخضوع للمسحات الطبية قبل أن يتراجعا عن قرارهما.

وحدد الاتحاد المصري الخميس تاريخ السابع من أغسطس المقبل موعدا لاستئناف الدوري المحلي الذي علّقت منافساته منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد 49 من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.