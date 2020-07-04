وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن ناديي باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد قررا الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات الأسطورة الأرجنتينية. حال قرر البرغوث الرحيل عن العملاق الكتالوني، وفقا لما نشرته.

ونقلت الصحيفة عن " شبكة فارسكي سبورتس" الأرجنتينية أن كلا من العملاقين لديهما رغبة أكيدة في دفع ما يقرب من 120 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب أو اثنين نظير التعاقد مع ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات.



وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية أن ليونيل ميسي، 33 عاما، يشعر بحالة من الإحباط من نقص النجوم في الفريق، ويرغب في الرحيل عن أسوار الكامب نو في نهاية الموسم المقبل.

ويغذي هذا التقرير تكهنات بشأن الوجهة المحتملة المقبلة التي سيلعب فيها ميسي- فيما قد تشتمل خيارات اللاعب على التواجد مجددا مع مدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، في ملعب الاتحاد في نهاية الموسم المقبل، برغم أنه لم يتضح بعد إذا ما كان غوارديولا سيجدد عقده مع الفريق السماوي.