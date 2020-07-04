وانضم لاعب الوسط الإسباني، البالغ من العمر 29 عاما، إلى بايرن ميونيخ في 2013 من برشلونة مقابل 25 مليون يورو (28.12 مليون دولار)، ولعب من وقتها 230 مباراة، وفاز بسبعة ألقاب للدوري الألماني.

وأبلغ رومنيغه صحيفة "بيلد" في مقابلة نشرت اليوم الجمعة "إنه شخص رائع داخل وخارج الملعب. تفاوضنا معه بجدية ونفذنا كل رغباته لكن يبدو أنه يرغب الآن في البحث عن تحديات جديدة".

والجمعة، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن ألكانتارا، بات "قريبا جدا" من التوقيع لفريق ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي النادي الإنجليزي "متقدمة جدا"، مضيفة أنه "لم يتبق سوى الاتفاق على بعض التفاصيل المادية".

وتابعت: "بايرن يطالب بـ35 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب الإسباني"، إلا أن إدارة "الريدز" لا ترغب في دفع المبلغ "دفعة واحدة".

وينتهي عقد تياغو ألكانتارا مع بايرن الموسم المقبل وقال رومنيغه إن النادي "لا يوجد أمامه أي خيار سوى بيع اللاعب"، إذ لا يرغب في تركه دون الحصول على مقابل مالي.

وأضاف "لا نريد أن نفقد أي لاعب دون مقابل العام المقبل".