وبعد 5 انتصارات متتالية قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، بينها اثنان على فالنسيا الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، واصل ممثل مدينة بيرغامو مسلسل انتصاراته بعد الاستئناف بتحقيقه فوزا رابعا على التوالي.

ورفع أتالانتا رصيده الى سبعة انتصارات متتالية في الدوري قبل العودة وبعدها، في إنجاز غير مسبوق في "سيري أ"، بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بفوزه الأول على نابولي في ملعبه منذ 2016، وتعزيز السجل الهجومي الأفضل في تاريخه (82 هدفا)، إلى الكرواتي ماريو بازاليتش، والألماني روبن غوزنس، اللذين سجل كل منهما هدفا في مستهل الشوط الثاني.

وبهزيمته الأولى في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، وتحديدا منذ خسارته أمام ليتشي 2-3 على أرضه في التاسع من فبراير، تعقدت مهمة نابولي، الضامن لمشاركته في "يوروبا ليغ" بعد إحرازه لقب الكأس على حساب يوفنتوس، في مسعاه لمحاولة العودة الى دوري الأبطال الذي ودعه هذا الموسم من ثمن النهائي على يد برشلونة الإسباني.

وأصبح فريق المدرب جينارو غاتوزو متخلفا في المركز السادس بفارق 15 نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية.

كما ابتعد أتالانتا عن روما الخامس بفارق 12 نقطة، بعد سقوط الأخير على أرضه للمرة الأولى منذ 2012 أمام أودينيزي، بهدفين سجلهما كيفن لاسانيا والمقدوني ليا نستوروفسكي (12 و78).

وأكمل نادي العاصمة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد الأرجنتيني دييغو بيروتي إثر خطأ قاس على البرازيلي رودريغو بيكاو.