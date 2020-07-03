ويتصدر ريال مدريد، الذي لم يفز بلقب الدوري منذ 2017، المسابقة برصيد 74 نقطة قبل خمس جولات من النهاية، وبات يبتعد في الصدارة بأربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

ووضع راموس الكرة في المرمى في الدقيقة 79، بعدما سقط داني كاربخال بعد تدخل من ماتياس أوليفيرا لاعب خيتافي، الذي كان قد حُرم من ركلة جزاء قبل ذلك، بعد تدخل من كاربخال نفسه.

وجاءت النتيجة قاسية على خيتافي، الذي أهدر العديد من الفرص لانتزاع التقدم، لكن فريق المدرب زين الدين زيدان حسم مباراة صعبة أخرى ليستفيد من تعادل برشلونة 2-2 مع أتليتيكو مدريد، الثلاثاء.