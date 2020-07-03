وخسر ليفربول برباعية نظيفة على أرض ملعب "الاتحاد"، فيما كان يمكن أن تزيد الغلة إلى 5 أهداف، بيد أن الجزائري رياض محرز أهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة.

والهزيمة هي الثانية للريدز هذا الموسم، وجاءت رغم إشراك المدير الفني يورغن كلوب للنجوم الأساسيين فان دايك وفيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض سجلها على التوالي كيفن دي بروين من ركلة جزاء (د.25)، ورحيم سترلينغ (د.35)، وفيل فودين (د.45).

ولم يستطع أصحاب الأرض تعديل الموقف في الشوط الثاني، الذي شهد هدفا رابعا لأصحاب الأرض جاء بنيران صديقة عن طريق ألكسندر تشمبرلين بالخطأ في مرماه (د.66).

وتجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة من 32 جولة بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 66، واقترب من حسم المركز الثاني لصالحه.