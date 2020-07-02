وتدرج حكيمي (21 عاما) في الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006، وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير الأيسر من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو، خلال فترة إقامته في دورتموند، وصيف الدوري الالماني.

وأصبح حكيمي لاعبا أساسيا في النادي الألماني، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.