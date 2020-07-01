وصمد جنوى بشجاعة في الشوط الأول وتصدى الحارس ماتيا بيرين لكل محاولات ناديه السابق، لكنه لم يستطع الوقوف في وجه روعة يوفنتوس في الشوط الثاني.

وافتتح ديبالا التسجيل عندما تلقى الكرة خارج منطقة الجزاء، وتجاوز 3 مدافعين وسجل بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 50، ووضع رونالدو الكرة في الشباك بتسديدة قوية من 25 مترا بعد 7 دقائق أخرى وأضاف كوستا هدفا ثالثا قبل أن يقلص أندريا بينامونتي الفارق لصالح جنوى.

ويملك يوفنتوس 72 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الثاني ولديه 68 نقطة بعد فوزه 2-1 على مستضيفه تورينو في وقت سابق الثلاثاء.

وبقي جنوى في المركز 17 برصيد 26 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط، لكنه لعب مباراة إضافية مقارنة بالفرق الثلاثة الأخيرة.