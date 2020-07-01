ووصل ليونيل ميسي للهدف رقم 700 في مسيرته، عبر ركلة جزاء حولها بنجاح في مرمى السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 50 من زمن المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وتمكن ميسي من تسجيل 630 هدفًا في 723 مباراة بقميص برشلونة، بالإضافة إلى 70 هدفا في 138 مباراة لعبها مع منتخب الأرجنتين.

ويعد هذا الهدف الأول الذي يسجله ميسي منذ هدفه في شباك ليغانيس خلال الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث اكتفى منذ تلك المباراة بصناعة الأهداف، حتى تمكن من التسجيل في مرمى أتلتيكو مدريد.

وينافس ميسي بقوة على لقب "البيتشيتشي" لهداف الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وللمرة السابعة في مسيرته، بعدما وصل إلى الهدف رقم 22، متفوقًا بفارق 5 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد، الذي تمكن من تسجيل 17 هدفًا.