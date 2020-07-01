ووفقا لمصادر عديدة في ألمانيا، وقع الدولي الألماني ليروي ساني مع بايرن ميونيخ الألماني، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشير الأنباء إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 50 مليون يورو، في عقد مدته 5 أعوام.

ولاحق بايرن ميونيخ ساني لعام كامل، وكان من المفترض أن يوقع مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالي، مقابل 100 مليون يورو، لكن إصابته برباط صليبي أجلت التوقيع.

ومن المتوقع أن يحمل ساني الرقم 10 في النادي البافاري، وهو الرقم الذي كان يرتديه النجم الهولندي أرين روبين.