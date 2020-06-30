وأكد مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حسام الزناتي، أن ما يتم تداوله حاليا عن موعد عودة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد أزمة كورونا، اجتهادات صحفية لا غير، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لاستئناف البطولة.



ووفقا لموقع "بوابة الأهرام"، قال الزناتي إن الموعد الرسمي لن يكون إلا عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد المصري لـكرة القدم .

وأضاف مدير لجنة المسابقات: "لم نعلن حتى الآن بشكل رسمي عن موعد مباريات الدوري الممتاز، ولا عن الأماكن التي ستقام عليها المباريات، وسوف يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.



وكانت أنباء قد ترددت عن عودة مباريات الدورى المؤجلة يوم 7 أغسطس بمباراتى الأهلي وإنبي، والزمالك أمام المصري.

وستعلن اللجنة الخماسية موعد استئناف الدوري المصري الممتاز، الخميس، بناء على ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل، بخصوص مواعيد بطولاته.

وعقدت اللجنة الخماسية، الأحد، اجتماعا استغرق نحو 3 ساعات، للوقوف على متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي، من المسابقات المحلية قبل استئنافها.