وعلى الرغم من تردي نتائج أرسنال بالدوري، وغياب الأسماء المؤثرة عن تشكيلة الفريق، إلا أن أوزيل لم يشارك لدقيقة واحدة مع "المدفعجية"، منذ عودة منافسات كرة القدم قبل أسابيع.

ووفقا لخبراء الدوري الإنجليزي، فأن مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، لا يضع أوزيل ضمن خططه التغييرية في النادي.

وقال لاعب أرسنال السابق بول ميرسون، لسكاي نيوز: "أوزيل لن يغير طريقه لعبه بعمر الـ31، وأرسنال لن يغير طريقته من أجل أوزيل".

وأضاف: "هو لا يدافع أبدا، لا يلاحق اللاعبين، لا يساند خط الدفاع. هو يحتاج للعب في فريق يستحوذ على الكرة دائما، ولا يجبره على الدفاع".

أما لاعب ليفربول السابق، جايمي ريدناب فأشار إلى أن "أرتيتا لا يعتبر أوزيل لاعبا مهما، من الواضح أن المدرب يريد تغيير طريقة اللعب، وأوزيل ليس ضمن خطته".

ومن ناحيته، قال أرتيتا: "لقد حصلت له أمور كثيرة (أوزيل) خلال الأسابيع الماضية.. أنا سأشركه في المباريات عندما أرى أنه يستطيع تقديم أفضل ما لديه".

ومن أبرز المشاكل بين أوزيل وأرسنال، وفقا لميرسون، هو راتب اللاعب العالي، الذي يبلغ 400 ألف يورو أسبوعيا، وهو الدافع الرئيسي له للبقاء.

وسيصعب على أرسنال إيجاد ناد يستطيع توفير نفس الراتب لأوزيل وشرائه هذا الصيف، مما يعني أنه سيبقى حتى نهاية عقده في صيف 2021، وفقا لميرسون.

ولم يشارك أوزيل في أي دقيقة منذ عودة الدوري، بالرغم من زيادة عدد التبديلات إلى 5 خلال المباريات.