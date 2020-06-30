وأفاد الدولي الكاميروني الموقع الالكتروني لناديه: "لن أعود هذا الموسم الى أرض الملعب، لكن في الموسم المقبل، آمل في أن أتمكن من مساعدة الفريق مباشرة من البداية".

وتعرض ماتيب (28 عاما) لإصابة في القدم خلال مباراة ضد الغريم إيفرتون في 21 يونيو، كانت الأولى للفريق بعد استئناف الدوري على إثر توقفه قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغاب ماتيب بعد ذلك عن الفوز الكبير على كريستال بالاس (4-0) في المرحلة الحادية والثلاثين والذي مهّد للنادي الأحمر لقب الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، قبل ان يُحسم بعد سقوط مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2.

وتتبقى 7 مباريات لليفربول من موسم 2019-2020 في الدوري، أولها الخميس في ضيافة مانشستر سيتي.

لكن النادي خرج من مختلف المسابقات الأخرى التي خاض غمارها هذا الموسم، أي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي توج بلقبها في الموسم الماضي.

وانضم ماتيب الى صفوف النادي في العام 2016 قادما من شالكه الألماني، وبات في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب يشكل ثنائيا محوريا في قلب دفاع ليفربول مع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعانى الكاميروني من الإصابات هذا الموسم، واكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، بحسب أرقام موقع "ترانسفرماركت".