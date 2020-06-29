واحتفل المشجعون خارج ملعب أنفيلد مساء الخميس وتجمعوا على الواجهة البحرية مساء اليوم التالي للاحتفال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من التهديد المستمر الذي تمثله جائحة فيروس كورونا.

وقال كلوب للجماهير في رسالة نشرتها صحيفة ليفربول إيكو "عندما يحين الوقت المناسب سنحتفل".

وأضاف "لكن في الوقت الحالي، يرجى البقاء في المنزل قدر المستطاع. هذا ليس الوقت المناسب للتواجد في وسط المدينة بأعداد كبيرة أو الاقتراب من ملاعب كرة القدم".

وفاز ليفربول باللقب بفوز تشيلسي بهدفين لهدف على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الخميس.