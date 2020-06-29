وكان زفيريف المصنف سابعا عالميا، من المشاركين في دورة "أدريا تور" التي نظمها الصربي المصنف الأول نوفاك جوكوفيتش مؤخرا في دول البلقان، وشهدت تسجيل إصابة أربعة لاعبين بـ"كوفيد 19"، هم جوكوفيتش ومواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.

ورغم أن نتيجة فحصه كانت سلبية، تعهد زفيريف الالتزام بعزل منزلي ذاتي، لكنه ظهر في شريط مصور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، ويرجح أنه تم تصويره خلال عطلة نهاية الأسبوع، يظهر احتفاله في ملهى في مكان لم يحدد.

ووجد الألماني نفسه محط انتقادات من مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، انضم إليهم صباح لاعب التنس الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس الذي كان من أشد منتقدي إقامة "أدريا" في ظل أزمة "كوفيد 19"، لا سيما أن الدورة شهدت حضور آلاف المشجعين، ولم يحترم خلالها اللاعبون قواعد التباعد الاجتماعي.

ونشر الأسترالي فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه: "استيقظت من النوم لأرى المزيد من الأمور المثيرة للجدل التي تحصل في العالم".

وتوجه لزفيريف بالسؤال: "إلى أي حد يمكنك أن تكون أنانيا؟ إذا كانت لديك الجرأة لتنشر تغريدة كتبها فريقك بالنيابة عنك، تقول فيها إنك ستعزل نفسك 14 يوما وتعتذر من الجمهور لوضعه في خطر صحي، أقل الممكن ان تكون لديك الجرأة لتبقى داخل (المنزل) لـ14 يوما".