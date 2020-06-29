لكن هذه البطولة لها طعم خاص عند أحمد حسن (كوكا)، باعتباره أول لاعب مصري يفوز بلقب الدوري اليوناني، ليمشي بذلك على خطى النجم محمد صلاح الذي كان أول "فرعون" يحقق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أولمبياكوس اليوناني قد ضمن الأحد لقب الدوري اليوناني، وذلك بعد عن غاب خزانئه في المواسم الثلاثة الماضية، علما أن كوكا سجل هدفين مع فريقه في الموسم الجاري.

وأضاف كوكا بالتالي لقب دوري جديدا للمصريين في أوروبا خلال 36 ساعة فقط، بعد تتويج صلاح بالدوري الإنجليزي.

ويعد هذا اللقب الثاني في مشوار كوكا، بعد تتويجه بلقب كأس البرتغال عام 2016 مع فريق سبورتنغ براغا.

وكوكا ثاني لاعب مصري يتوج بلقب دوري أوروبي هذا الموسم، بعد أن سبقه إلى ذلك صلاح مع ليفربول مؤخرا.

وسبق أن حصد لاعبون مصريون دوريات أوروبية عدة، فصلاح توج بلقب الدوري السويسري مع بازل رفقة مواطنه محمد النني، كما فاز محمد زيدان بلقب الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، وحصد أحمد حسن لقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت.

كما سبق لأحمد حسام (ميدو) التتويج لقب الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام، وحاز مجدي طلبة على لقب الدوري البلغاري مع ليفسكي صوفيا، والدوري القبرصي مع أنورسوسيس.