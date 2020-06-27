وقرر روبن، نجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب هولندا السابق، العودة إلى الملاعب الموسم المقبل، مع صفوف "نادي الطفولة" إف سي غرونينغين الهولندي.

وأعلن النادي الهولندي عبر صفحته على تويتر التوقيع مع النجم الكبير الذي يبلغ من العمر 36 عاما.

وانطلق روبن في عالم كرة القدم عبر بوابة غرونينغن، عندما كان مراهقا، حيث مثل الفريق بين عامي 2000 و2002، قبل الانتقال لبطل هولندا بي أس في آيندهوفن.

ومضى روبن بعدها للعب مع تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، حيث أحرز جميع الألقاب المتاحة، من الدوري الإنجليزي الممتاز للدوري الإسباني والدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وتألق "الجناح الطائر" مع منتخب بلاده هولندا، وخاض قرابة 100 مباراة دولية، قاد خلالها "الطواحين" للمركز الثاني والثالث، في بطولتي كأس العالم عامي 2010 و2014.

يذكر أن غرونينغن كان انطلاقة عدد من أساطير كرة القدم، أبرزهم الهولنديان رونالد كومان وفيرجل فان دايك، وكذلك المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

يذكر أن النادي الهولندي لم يحقق أعلى من المركز الخامس في موامسه العشرة الأخيرة بالدوري الهولندي، وسيطمح مع روبين بالمنافسة على المقاعد الأوروبية.