وأكد روبن دوران ابن الملاكم المعتزل نبأ إصابة والدة البالغ من العمر 69 عاما بوباء كوفيد 19 عبر حسابه في إنستغرام، بالقول: "نتائج فحص والدي وصلت للتو وأكدت أنه مصاب بالفيروس."

وقال روبن دوران "الطبيب أبلغنا بأن رئتيه سليمة، وأنه لا توجد أي علامات على وجود خطورة. لنأمل أن تسير الأمور للأفضل."

وأشار ابن بطل الملاكم السابق: "حتى الآن لا تظهر عليه الأعراض فيما عدا أعراض البرد الخفيف. ليس في العناية المركزة ولا على جهاز تنفس صناعي. لايزال تحت الملاحظة."

وكان دوران قد أعلن اعتزاله الملاكمة قبل نحو عشرين عاما، حيث يعد أحد أفضل اللاعبين في الملاكمة في فئة وزن الخفيف طوال تاريخ الرياضة بعد أن مارس الملاكمة على مدار خمسة عقود وفاز بأربعة ألقاب عالمية في أربعة أوزان مختلف أولها في 1972.

خاض دوران الذي اشتهر بلكماته القوية خلال مسيرته 119 نزالا، فاز في 103 مباريات منها وخسر في 16، بينما فاز بالضربة القاضية في 70 نزالا.

ترعرع دوران في حي وريللو أحد الأحياء الفقيرة في منطقة لا كاسا دي بيدران في العاصمة البنمية والتي تعتبره بطلا قوميا.

جدير بالذكر أن بنما سجلت 29037 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 564 حالة وفاة.