وحملت الجماهير أعلام النادي الحمراء، وأطلقت الألعاب النارية في محيط ملعب آنفيلد، معقل النادي، حيث بدأت الليلة الاحتفالات بتتويجه باللقب الغائب.

كما احتفل مجموعة من نجوم فريق ليفربول، بحصد اللقب، حيث تجمع مجموعة من نجوم الفريق، مثل أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك، وفيرمينو وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، لمشاهدة مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي، واحتفلوا بتتويج الريدز عقب نهاية المباراة.

وبات ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي للمرة الـ19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ انطلاق البريميرليغ في 1992.

وجاء تتويج "الريدز" بعد تفوق تشلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد لقب البريميرليغ هو الأول لكتيبة ليفربول منذ 30 عاما، حيث يعود آخر تتويج للفريق قبل الموسم الحالي في عام 1990.

يذكر أن ليفربول لديه الآن 86 نقطة في المركز الأول، بينما مانشستر سيتي في الترتيب الثاني بـ63 نقطة، مع تبقي 7 جولات فقط على انتهاء المسابقة.