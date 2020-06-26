وأقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز السيتزينز (2-1).

كان ليفربول قد فاز على كريستال بالاس في أنفيلد، الأربعاء، وكان يتبقى له نقطتين فقط للتتويج بلقب البريميرليغ.

وجاء هدف تشلسي الأول عن طريق اللاعب الأميركي، كريستيان بوليسيتش، في الشوط الأول في الدقيقة 37، من خطأ قاتل من دفاع فريق مانشستر سيتي في تمرير الكرة فوصلت إلى بوليسيتش فانطلق من منتصف الملعب ووصل إلى حدود منطقة الجزاء ثم صوب كرة بلمسة رائعة سكنت أقصى يسار مرمى السيتيزنز.

وفي الدقيقة 55 أدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعالد لمانشستر سيتي من ركلة حرة، إلا أن "البلوز" استطاعوا تحقيق الفوز بعد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 78 وسجلها النجم البرازيلي ويليان.

وتعني نتيجة المباراة أن ليفربول يملك فارقا يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة على سيتي أقرب مطارديه قبل 7 مباريات من النهاية.

وتوج ليفربول لآخر مرة بلقب الدوري في موسم 1989-1990 تحت المسمى القديم الدرجة الأولى.

وبهذا يحتل ليفربول المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا باللقب في إنجلترا على مر العصور برصيد 19 لقبا متأخرا بلقب واحد عن غريمه مانشستر يونايتد.