وجاء في بيان الاتحاد: "أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة المسابقات".

وأضاف: "تبين أن الحالات الخمس بين صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي. وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق".

من جانبه، أكد النادي في بيان مقتضب له على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه "نتيجة تحليل المسحة الأولى لفريق كرة القدم نثبت إيجابية خمسة أفراد، ثلاثة لاعبين واثنان من الجهاز الفني" دون الكشف عن أسمائهم.

وأوضح البيان أنه يتم التعامل مع المصابين، وفقا للبروتوكول المحدد/ وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، الأربعاء، تسجيل أول ست حالات بوباء "كوفيد-19"، في صفوف أندية الدرجة الأولى، أشارت تقارير صحفية إلى توزيعها على أندية إنبي (4) والاتحاد السكندري (1) والمقاولون العرب (1).

وتستأنف منافسات الدوري المصري اعتبارا من 25 يوليو المقبل، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الأسبوع الماضي.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، الذي خاض 18 مباراة، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتعقد اللجنة الخماسية المكلفة شؤون الاتحاد، اجتماعات مع مختلف الأندية في الوقت الحالي، لبحث سبل استئناف المنافسات، لا سيما لجهة إجراءات السلامة الصحية والطبية الواجب اعتمادها.

وسجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 59 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها نحو 2450 وفاة.