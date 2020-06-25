وافتتح البرازيلي الشاب فينيسيوس التسجيل لصاحب الأرض فيا لدقيقة 19 ليعوض إهدار فرصة مبكرة، كما ردت العارضة محاولة أخرى منه في نهاية الشوط الأول.

وضاعف القائد راموس من تقدم ريال من ركلة حرة رائعة وضعها من فوق الحائط في الزاوية العليا، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري، و10 بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأصبح مهاجم مايوركا، لوكا روميرو، البالغ عمره 15 عاما، أصغر لاعب يشارك في مباراة في الدوري عندما حل كبديل.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي الذي يحققه ريال مدريد منذ استئناف المسابقة ليتصدر البطولة برصيد 68 نقطة من 31 مباراة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على برشلونة.